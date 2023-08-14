سؤال برلمانى الحكومة بشأن انتشار سوق سوداء للكتب الخارجية

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعطاء اولوية قصوى لملف تطوير جميع المناهج التعليمية بمختلف مراحل التعليم الاساسى وبما يجعل التلاميذ ليسوا فى حاجة الى شراء الكتب الخارجية بعد ان ارتفاع اسعار الكتب الخارجية بصورة جنونية واصبحت يمثل مشكلة مالية كبيرة للتلاميذ واسرهم.

وقال "قورة"، فى سؤال موجه الى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم: إن حالة من الغضب والاستياء بين أوساط أولياء الأمور نتيجة لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، للعام الدراسي الجديد 2023/2024 م، حيث زادت الأسعار عن العام الماضي بنسبة 40% متسائلاً : هل فشل اباطرة وخبراء واساتذة الجامعات المصرية فى تطوير المناهج التعليمية بما لا يؤدى الى استعانة تلاميذ التعليم قبل الجامعى بالكتب الخارجية ؟ ومن المسئول عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التى اصبح تهدد اى تطوير وتحديث فى المناهج التعليمية لأن استمرارها يؤكد فشل سياسات تطوير وتحديث المناهج التعليمية

كما تساءل قائلاً: هل يتم مراجعة الكتب الخارجية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؟.. ومن الذى يقوم بتحديد اسعار الكتب الخارجية؟ مطالباً بضرورة الرقابة الحقيقية على المواد العلمية داخل الكتب الخارجية.

وقال النائب أحمد عبد السلام قورة لقد أصبحت ظاهرة الكتب الخارجية مثل السوق السوداء وهذا بسب سياسات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لأن كتب الوزارة بمجرد أن يستلمها التلاميذ من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوى يتم وضعها داخل المنزل ولايتم استخدامها على الاطلاق وإنما الكل يلجأ الى الكتب الخارجية وحتى المعلمين انفسهم يعتمدون فى تدريس المناهج على الكتب الخارجية مقترحاً ضرورة التواصل فيما بين من يؤلفون الكتب الخارجية والوزارة لعقد بروتوكول تعاون بينهما من أجل تطوير المناهج التعليمية والاتفاق على وجود الكتب المدرسية فقط وغلق باب الكتب الخارجية