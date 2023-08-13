تعليم النواب: الجامعات الإسلامية سيكون لها دورها فى حوار الأديان والتعايش السلمي

كتب- نشأت علي:

أعرب النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن ثقته التامة فى أن الجامعات الاسلامية سيكون لها دورها الكبير فى اثراء الحوار بين الأديان والتعايش السلمي بين كل شعوب العالم فى اطار الرؤية الثاقبة من مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لترسيخ مثل هذه المفاهيم اقليمياً وعربياً وافريقياً واسلامياً ودولياً.

وأشاد " أمين"، بالتصريحات المهمة التى أدلى بها الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور سامي الشريف والتى أكد فيها أن الرابطة تهدف إلى تشجيع التعاون والتنسيق بين الجامعات الإسلامية لتطوير مناهجها وإجراء شراكات بين هذه الجامعات وتطوير المقررات والمناهج الدراسية وتبادل الأساتذة والطلاب بما يثري العملية التعليمية الجامعية إلى جانب الاشتراك في البحوث والمؤتمرات التي تعقدها هذه الجامعات معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور سامى الشريف بأن الرابطة التي تضم 200 جامعة إسلامية حول العالم تفتح المجال لانضمام كافة الجامعات العالمية إليها حتى التي لا تقوم بتدريس المقررات والمناهج الإسلامية لأن الهدف من ذلك الاستفادة من خبرات الجامعات الأجنبية وتطوير العلاقات معها.

واعتبر النائب أشرف أمين أن انضمام كافة الجامعات العالمية الى الجامعات الاسلامية بمثابة دليل قاطع على ترسيخ مبدأ الحوار والتعايش بين جميع طلاب الجامعات بمختلف دول العالم مؤكداً على ضرورة السعى بكل الطرق لتحقيق هذا الهدف والاقتراح المهم الذى طرحه الدكتور سامى الشريف على طاولة جميع جامعات العالم التى يجب أن تبادر للانضمام والتعاون مع الجامعات الاسلامية.

وتابع :" شباب الجامعات سيكون لهم دورهم الحقيقى فى ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين مختلف شعوب العالم معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور سامى الشريف على تحقيق خططته لتطوير وتحديث الجامعات الاسلامية لمواجهة التحديات التى تواجه الجامعات الاسلامية".

وكان الدكتور سامي الشريف قد اشار فى تصريحاته إلى زيارته مؤخرا لرئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت يرافقه الدكتور محمد بخاري حسن رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وفتح مجالات جديدة للتعاون، وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة والبرامج المشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.