هل يُمكن إجراء تعديل تشريعي بمد مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"؟.. برلماني يُجيب
كتب- سامح سيد:
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إنه في حال وجود إقبال من المصريين بالخارج على المبادرة السيارات للمصريين بالخارج، من الممكن أن يتقدم النواب بتعديل تشريعي يمد المبادرة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، لمصراوي: أن وزارة الهجرة هي من تحدد حجم الإقبال وبناءًا عليه يتم التقدم بتعديل تشريعي سواء من الحكومة أو النواب لمد المبادرة.
وقررت وزيرة الهجرة بالسماح لكل من سجل على التطبيق الخاص بسيارات المصريين بالخارج ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة استكمال الإجراءات الخاصة بالسيارة وربط الودائع.
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