رئيس "الآثار الإسلامية" يكشف حقيقة تشكيل لجنة حول ترميم مسجد السيدة نفيسة

كتب- محمد شاكر

نفى الدكتور أبوبكر عبدالله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية،؛ صحة ما تردد حول صدور قرار بتشكيل لجنة تضم عددًا من خبراء الآثار والمؤرخين، وعددًا من العاملين بقطاع الآثار الإسلامية، لإثبات ما إذا كان قد حدث طمس وتشويه للمعالم التاريخية لمسجد السيدة نفيسة بعد ترميمه، أم لا.

وقال عبدالله لمصراوي: "هذا الكلام غير حقيقي جملة وتفصيلا ولم أدل بأي تصريحات حول هذا الأمر، وليس هناك أي لجان تم تشكيلها في هذا الصدد".

وأثارت بعض الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حول ترميم مسجد السيدة نفيسة جدلا واسعا.

حيث أكد عدد من المؤرخين وعلماء الآثار، حدوث تشويه تاريخي، أثناء ترميم مسجد السيدة نفيسة واختفاء معالم تاريخية من المسجد تعود لعهد الخديو عباس حلمي الثاني، وغيرها من الأمور المشابهة.