أقرها مجلس الوزراء.. إجراءات جديدة بمبادرة "سيارات المصريين بالخارج"



كتب- إسلام لطفي:

وافق مجلس الوزراء على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.

وتبدأ إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة ١٠٠٪ قبل خفضها بنسبة ٧٠٪ عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة وفقًا لاختيار العميل.

وصلاحية "الموافقة الاستيرادية" لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، والضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية "الموافقة الاستيرادية"، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.

وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، التزام وزارة المالية بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها "التزامًا على الخزانة العامة"، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر.

ولفت إلى أن هناك "سند استحقاق" من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصري.

وكانت وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، ذكرت "عندي أخبار حلوة لأخواتنا المشاركين في مبادرة السيارات"

وأضافت في منشور لها على "فيسبوك": أخيرًا، اللي بقالي فترة باقولهولكم، هينزل رسمي على التطبيق، بأن كل من سجل على التطبيق ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة، يستطيع استكمال الاجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع ان يستكمل الاجراءات الخاصة باستنزال السيارة.

وتابعت: الخبر السار الآخر لجميع المستحقين، إن شاء لله ستصلكم رسائل شخصية علي الإيميل، لجميع مستحقي فروق الوديعة، تبلغكم بالفرق المستحق لكم، ويتم التنفيذ بدء من يوم الأحد، حيث سيطلب منكم تسجيل طلبكم على التطبيق تماشيا مع منطوق القانون.