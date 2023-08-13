صناعة الشيوخ: تأسيس الشركات إلكترونيا يعزز خطط جذب الاستثمار

كتب- نشأت علي:

قال المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن تأسيس الشركات إلكترونيا يعزز خطط الدولة في جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية المحلية والعربية والأجنبية.

وأشاد "المنزلاوي"، في بيان، الأحد، بتأكيد رئيس الوزراء أهمية تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة وأن هذه التجربة كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا أن هذه التجربة تمثل نقلة نوعية حيث تُضفي قدرا أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وطالب النائب بضرورة الترويج لهذه الخدمة المهمة على نطاق أوسع لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة للدخول إلى المنصة الإلكترونية واتباع الخطوات وصولا إلى تأسيس الشركة إلكترونيا والتيسير عليهم وأهمية استمرارية هذه الخدمة المهمة وتوفير سُبل الدعم الفني لتلافي أية مشكلات.

كما طالب المهندس محمد المنزلاوي، الحكومة، بالتوسع في إنشاء الشركات إلكترونيا، مؤكدا أن هذا النظام الجديد يتواكب مع أحدث النظم التكنولوجية العالمية والحديثة في تأسيس الشركات وتشجيع جذب الاستثمارات ومواجهة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التي تواجه المشروعات الاستثمارية.

وفي تجربة عملية، أتمت الهيئة تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، كأول شركة تُؤسس إلكترونيًا في مصر ضمن المرحلة الأولى لخدمة تأسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (www.gafi.gov.eg).

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