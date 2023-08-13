"القومي للإعاقة" يبحث تعزيز التعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي

القاهرة (أ ش أ)

أكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، أهمية انفتاح المجلس على مختلف الشراكات الدولية التي من شأنها دعم ذوي الإعاقة من ناحية، وعرض المكتسبات التي حصلوا من ناحية أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء المشرف العام على المجلس، بمكتبها، مع وفد من الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة التعاون الدولي؛ لبحث التنسيق وأوجه وسبل التعاون بين الجانبين.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الاتفاقيات الدولية وأوجه الشراكة التي من الممكن أن تتم بين الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي لذوي الإعاقة، كما تم الحديث عن دور الاتحاد الأوروبي في دعم المجلس في تحقيق أهدافه ورفع كفاءة الإدارات النوعية المختلفة داخله وغيرها من الأهداف والإجراءات لتمكين ذوي الإعاقة.

أعربت الدكتورة إيمان كريم عن سعادتها باللقاء الذي يعد استكمالا للقاءات ومشاورات وتصورات سابقة بين المجلس ووزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي في مصر.

وتابع أن التعاون المحتمل مع الاتحاد الأوروبي في مصر من شأنه مساعدة المجلس في تنفيذ عدد من البرامج التي من شأنها رفع كفاءة العاملين على كافة المستويات اللوجستية والتدريبية والتأهيلية، وكذلك تصميم وتنفيذ حملات موسعة تستهدف توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة وآليات التعامل معهم، والتعرف على مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق ذوي الإعاقة، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مجال تمكين وتأهيل ذوي الإعاقة، وذلك في إطار اختصاصات المجلس بتعزيز حقوقهم والعمل على تقديم الخدمات والفرص المتاحة لهم في المجتمع.​