تحضيرًا لعقد الانتخابات.. "الصحفيين" تدعو أعضاء الشعب والروابط لاجتماع الثلاثاء

كتب- إسلام لطفي:

وجهت نقابة الصحفيين الدعوة لأعضاء الشعب والروابط التابعين لها، لاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مواد اللائحة التنظيمية الموحدة للشعب والروابط والاستماع لمقترحاتهم وملاحظاتهم.

وذكرت النقابة أن ذلك للتحضير لعقد انتخابات الشعب والروابط وعرض ما خلص إليه مجلس النقابة في اجتماعه الأخير حول هذا الأمر.

وقال محمود كامل وكيل النقابة والمشرف على الشعب والروابط، إنه تم بمعرفة الشئون القانونية بالنقابة إعداد مشروع لائحة تنظيمية شاملة لتنظيم عمل الشعب والروابط المتخصصة بالنقابة وفقًا لقانون النقابة ولائحته التنفيذية وميثاق الشرف الصحفي؛ تتضمن جميع قرارات المجلس ذات الصلة ولتوحيد القواعد الحاكمة لنشاط الشعب والروابط بالنقابة.

وأضاف أن ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين واللائحة الداخلية التنفيذية للقانون الصادرة بعد تصديق الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وميثاق الشرف الصحفي ولائحة الشعب المتخصصة ودستور لجنة النقاد الرياضيين ولائحة تنظيم العمل بشعبة المصورين الصحفيين وقرارات مجلس النقابة ذات الصلة.

وتابع: سيظل الحاكم لنا جميعًا نصوص قانون النقابة، كما أن المشروع المقترح لا يختلف عن اللائحة الموحدة القديمة في مجملها، كما أن المجلس لن يعتمدها إلا بعد الأخذ بملاحظات أعضاء الجمعيات العمومية للروابط في إطار القانون.