يوفر فرص عمل.. وزارة العمل في جولة تفقدية لأحد مراكز التدريب المهني

كتب- محمد أبو بكر:​

استقبلت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف إذاعة شمال الصعيد جولة تفقدية لأقسام مركز التدريب المهنى بشرق النيل التابع للمديرية للتعرف على الدورات التدريبية التى يتم توفيرها للشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل وإجراء لقاءات مع المتدربات على المهن الموجودة داخل المركز.

وبحسب بيان، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توعية الشباب بأهمية التدريب المهنى من أجل التشغيل، ونشر المزايا وأوجه الاستفادة من البرامج المجانية المقدمة للشباب داخل مراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة إعلامياً على كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه استقبل الإعلامية إيمان جلال من إذاعة شمال الصعيد، لنشر جهود التدريب المهنى وما تقدمه المديرية للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل ونشرها على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة لتوعية وتعريف الشباب بتلك البرامج.

وأضاف مدير المديرية أنه كلف خيرية شعبان مدير إدارة بحوث العمالة، وهاني سعد مسؤول العلاقات العامة والإعلام، بمرافقة الإعلامية فى زيارة لمركز التدريب المهني بشرق النيل، وبدأت الزيارة بالتعرف على أقسام وورش مركز التدريب، وأيضاً المزايا التي يتم توفيرها للمتدربين، وجرى خلال الزيارة لقاءات مع المتدربات بقسم التفصيل و الخياطة، وقسم التبريد والتكييف والاستماع إلى رؤيتهم حول التدريب واستطلاع آرائهم حول أوجه الاستفادة من البرامج المقدمة فى الالتحاق بفرصة عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير يساهم في تحسين مستويات معيشتهم.