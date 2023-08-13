وزارة العمل: مراصد إلكترونية لسوق العمل الإقليمية بالأقصر وقنا

كتب: محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة العمل، إن الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، تابعت إطلاق التجربة الأولى للرصد الإلكتروني وتكوين الهيكل التنظيمى لمراصد سوق العمل الإقليمية ،وذلك على مدار 4 أيام بمديريتى عمل الأقصر وقنا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى.

ويأتي ذلك لتطوير آليات جمع البيانات باستخدام أجهزة التابلت من خلال تصميم برنامج يحتوى على قواعد تنقية الأخطاء وإرسال البيانات اللحظية أول بأول لتغذية تطوير وتفعيل المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل وإعداد معمل لإستقبال البيانات ومتابعتها.

وأوضحت عبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل تفاصيل دورة تدريبية استهدفت تحديث قاعدة بيانات المنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر، وبلغ حجم المنشآت المستهدفة بالأقصر 268 منشآة، وفي قنا 174 منشآة.

كما جرى خلال الدورة التطبيق العملى للعاملين المدربين بوحدة الرصد الميدانى بمكاتب التشغيل على استيفاء الإستمارة الإلكترونية لبرنامج سوق العمل مع أصحاب الأعمال بالتابلت بتوفير 17 جهاز تابلت وشاشات ذكية لعرض مؤشرات سوق العمل .

وأضافت المدير العام قائلة: "عُقد لقاء مع أصحاب الأعمال وممثلين من مديرى الموارد البشرية بالمنشآت بكل مديرية لتوعيتهم بأهمية دقة البيانات والمعلومات ودعم الثقة بمشاركة بياناتهم الصحيحة لإتاحة اﻷدﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﻟﺮﺳﻢ سياسات التخطيط المستقبلي للقوى العاملة الخاصة بالتعليم والتدريب والتشغيل وخفض معدلات البطالة، كما أتفق الجميع من أصحاب الأعمال على إحتياجهم المستقبلي الى أكساب الشباب بالمهارات التكنولوجية والمهارات الحياتية وخاصة مهارة التواصل والمهارات الفنية لكل مهنة وخاصة مهن القطاع السياحى بالأقصر ".

وأكدت المدير العام أن ذلك يأتي في ظل الجمهورية الجديدة وشراكة القطاع الخاص الشريك الرئيسى في العمل مع الحكومة للتعرف على احتياجاتهم من العمالة الفنية المدربة لتصميم برامج لتأهيل الشباب طبقاً للمهارات المطلوبة لرفع مستوى الإنتاجية داخل المنشآة وانعكاس ذلك على زيادة الناتج المحلى القومي وخلق إقتصاد قوى تنافسي، وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺻﻮل اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻔﺮص ﻋﻤﻞ ﻻﺋﻘﺔ واﻟﺘﻨﺒﺆ بفرص العمل المستقبلية، وإطلاق مبادرة للحوار حول التشغيل على المستوى الإقليمي مع الأطراف المعنية.

وأشارت المدير العام، إلى أن برنامج المتابعة استمر لمدة 4 أيام بحضور عطيات أبو زيد باحث أول بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وأحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، وهشام عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر، والمهندسة دعاء عرفة مدير وحدة الحماية الإجتماعية في برنامج الأغذية العالمي. .