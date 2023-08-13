كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، الأحد، 8 إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بنزيف اللثة، والتي يعاني منها كثير من الأشخاص وتسبب لهم آلامًا مزعجة.

وتشمل تلك الإرشادات التي جاءت في منشور توعوي:

* اغسل أسنانك باستخدام فرشاة أسنان ناعمة بعد كل وجبة

* استخدم خيط الأسنان مرة واحدة في اليوم على الأقل

* قم بزيارة طبيب أسنانك مرة كل ستة أشهر على الأقل لإزالة طبقة البلاك التي يصعب الوصول إليها باستخدام الفرشاة

* تمضمض بماء دافئ وملح

* تجنب تناول المأكولات عالية الكربوهيدرات لمنع تكون طبقة البلاك على الأسنان

* تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، وذلك لتقوية أنسجة اللثة مثل: التفاح والجزر والخبز الأسمر

* تجنب التدخين

* إذا كان طاقم أسنانك ضيقا توجه إلى طبيب الأسنان فورا لمعالجة هذه المشكلة

ويحدث نزيف اللثة عادة نتيجة تراكم الترسبات وطبقات الجير والبلاك على الأسنان وهي حالة قد تتطور وتؤدي لحدوث التهاب اللثة أو حساسية اللثة، ويؤدي إهمال إزالة الترسبات إلى تحولها بمرور الوقت إلى طبقات من الجير وهذا سيؤدي إلى زيادة النزيف وقد تتطور الإصابة إلى ما يعرف بـ التهاب دواعم السن، وهي حالة مرضية أكثر تقدمًا.