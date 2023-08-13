افتتاح الجامع الأقمر اليوم.. وخبراء: سيجذب شرائح سياحية​ جديدة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف المجلس الأعلى للسياحة والآثار عن افتتاح الجامع الأقمر، اليوم الأحد، ممثلاً في المجلس الأعلى للآثار، بحضور عدد من القيادات؛ على رأسهم مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ويعد المسجد الأقمر من أجمل المساجد الفاطمية؛ حيث يتميز بوجود فناء مفتوح تحيطه أربعة أروقة مغطاة بقباب ضحلة، ويُعد الأول من نوعه من حيث الواجهة الموازية لخط تنظيم الشارع بدلاً من موازيتها للصحن؛ حتى تتخذ القبلة الموضع الصحيح، والواجهة الرئيسية للجامع واحدة من أقدم الواجهات الحجرية الباقية بمصر.

وقال الدكتور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الدولة بكل أجهزتها المختلفة تقوم بعملية رفع كفاءة العديد من مناطق القاهرة الإسلامية.

وقال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الاهتمام بتطوير القاهرة الإسلامية يفتح آفاقًا جديدة في جذب شريحة سياحية مختلفة، وإثراء هذا النوع من السياحة الدينية أو الروحانية سيزيد في حل مشكلة العملة الصعبة.

ولفت خبراء إلى أن وضع خطة لتطوير السياحة الدينية بمثابة حجر الأساس في عملية التطوير وجذب شرائح سياحية مختلفة والتسويق لها ودخول العملة الصعبة.