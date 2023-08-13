330 شاشة و90 إسكرينة.. إحباط تهريب "محل" موبايلات مع راكب بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب "محل" مستلزمات التليفون المحمول مع راكب إفريقي فور وصوله من دولة الإمارات، أخفاها بين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

وقالت الجمارك، في بيان لها اليوم الأحد، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي، استوقف مصطفى بحر، مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك، وأحمد الشريف رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة داخل حقائب الراكب.

وكلف هاني أبو طالب، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، محمود فتحي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا؛ ما أسفر عن وجود كمية من مستلزمات التليفون المحمول، بلغ عددها ٣٣٠ شاشة تليفون محمول و٩٠ إسكرينة خاصة بها.

وأمر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠٤ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .