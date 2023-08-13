برلماني: مصر لاتزال تتعرض للمؤامرات بعد استمرار بث الاشاعات ضدها

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب: إن مصر لا تزال تتعرض للمؤامرات والمخاطر من خلال استمرار قوى الشر والظلام والإرهاب في بث الإشاعات والأكاذيب والسموم ضدها، مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

وأضاف "عبدالقوي"، أن المصريين أصبحوا على درجة كبيرة من الوعي حيث يلقون بمثل هذه الأكاذيب فى مكانها الطبيعى بسلة المهملات، مؤكداً أن هناك الآلاف من الأكاذيب والسموم التي تم بثها ضد الدولة المصرية ورموزها ومؤسساتها الوطنية ولكن جموع المصريين لم يتأثروا بها من قريب أو بعيد.

ووجه البرلمانية، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه الكبير بملف الوعي وإشادته بالمصريين ووطنهم وحرصهم الحقيقي في الحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها مثمناً التواصل الدائم والمستمر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة لتفنيد وتكذيب جميع الاشاعات والاكاذيب التى تبث ضد الدولة.