ضبط مواد مخدرة مع راكبين قادمين من تنزانيا وكندا بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، في ضبط راكب مصري بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر فور وصوله من دولة تنزانيا، وراكبة أجنبية بحوزتها كمية من الحلوى المخلوطة بالمخدرات فور وصولها من كندا، وإتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من دار السلام، استوقف السيد موسى مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علاء الدين عمارة مأمور الجمرك تلاحظ له وجود عبوات دوائية داخل حقائبه.

كلف توني فكري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ عماد سيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٢٠ شريطاً لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٢٠٠ قرصاً.

والمحاولة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الكندية القادمة من مونتريال وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، تم ضبط راكبة أجنبية بحوزتها كمية من المخدرات عبارة عن ٤ أكياس بداخلهم ٣٤ قطعة من الحلوي المخلوطة بالمخدرات بوزن إجمالي ١٧٨ جراماً ، تم الضبط بواسطة محمود سعيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

أمر احمد فؤاد حامد مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠٢ ضد الراكب، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠٣ ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي ، والذي احال الراكبين للنيابة لحيازة مواد مخدرة.