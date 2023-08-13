لجذب العملة الأجنبية.. برلماني سابق يضع روشتة لتنشيط السياحة بينها "الاستشفائية"

كتب - محمد أبو بكر:

كشف عمرو صدقي نائب بالبرلمان ورئيس لجنة السياحة والطيران المدني سابقاً، عن أبرز المقترحات لتنشيط السياحة في مصر والتي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، في مقدمتها الاهتمام بالسياحة العلاجية.

وأوضح "صدقي" لمصراوي، أن مصر تمتلك 1356 موقعًا يصلح للسياحة الصحية " الاستشفائية"، وهو ما يخلق خريطة استثمارية جديد عن طريق المنتجعات الصحية، والتي يدخل فيها القطاع الفندقي به بنسبة 80 % والطبي 20 %، ويكون مخصص لأمراض بعينها، قائلا: "إذا كان في أسوان فهي معروف عنها أنها مدينة جافة تصلح لأمراض الصدر".

كما أشار إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالجودة السياحية بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وإعداد مطارات جديدة وتطويرها مثل "سفنكس والعاصمة" وافتتاح مدن جديدة مثل العلمين ومطارها والساحل الشمالي بمدينة مرسى مطروح والاهتمام الكبير لإظهار صورة حضارية، الأمر الذي جعل مصر قبلة للسياح في كل أنحاء العالم.

وتابع: "يجب إضافة أنماط جديدة ووضع خطة استثمارية كالسياحة البيئية والرياضية"، وفيما يخص سياحة اليخوت لفت إلى أنه يجب الاهتمام بالموانئ التي تستقبل البواخر السياحية التي تأتي بأعداد كبيرة لفتح المجال لهذه البواخر بجذب مئات السياح في المناطق الجديدة ولو افترضنا إن فيه في مرسي مطروح والعلمين موانئ تستقبل بواخر كبيرة هيكون عندنا موانئ مصرية السياح يزورها ويتعرف عليها".