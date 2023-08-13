رئيس "زراعة الشيوخ" يدعو لإعداد خريطة زراعية وتشجيع التصنيع الزراعي



كتب- نشات علي:

قال المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: إن تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية حد الـ 5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية العام الحالي بزيادة قدرها 760 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف "الجبلي"، في تصريحات له اليوم،: أن مشروعات التوسع الزراعي التي نفذتها الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ساعدت في زيادة حجم الصادرات، لاسيما في تلك الفترة التى يواجه فيها العالم تحديات تتعلق بالأمن الغذائي، داعيًا مختلف الجهات المختصة، لاستغلال تلك الفرصة ببذل مزيد من الجهود لزيادة حجم الصادرات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، من خلال إعادة تشكيلها صناعيا، لتضاعف العائد من التصدير.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن التحديات الاقتصادية العالمية، تدعونا للتوسع في الصادرات الزراعية بهدف توفير العملة الأجنبية، وذلك بالتوازى مع التوسع في المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد وتوفير العملة الأجنبية أيضا.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ضرورة استغلال تلك الظروف والتحديات العالمية في التوسع في التصنيع الزراعى، لاسيما في ظل التوجهات الرئاسية بتذليل العقبات أمام مختلف الاستثمارات بهدف تشجيع المستثمرين، داعيا الحكومة بإعداد دراسات فنية عن احتياجات الأسواق العالمية وإعداد خريطة بالفرص الاستثمارية التى تتماشى مع تلك الاحتياجات العالمية في قطاع التصنيع الزراعى، وتشجيع المستثمرين علي التفاعل مع تلك الفرص.