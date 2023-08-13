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ساندوتش الفول بجنيه والبيتزا بـ5.. مؤسسسة دينية توفر مأكولات ومشروبات بأسعار مخفضة

04:00 ص الأحد 13 أغسطس 2023

احتفالات موسم صيام العذراء بدير درنكة

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كتب- إسلام لطفي:
حدَّد دير السيدة العذراء بجبل أسيوط "درنكة"، أسعار مخفضة للمشروبات والمأكولات لزائري الدير وضيوفه.
وتصل أسعار ساندوتش "الطعمية والفول وبابا غنوج ومسقعة وبطاطس مهروسة" إلى جنيه واحد فقط، وساندوتش صيامي "بانيه وكفتة وسوسيس وبرجر" بـ5 جنيهات.

وتضمن قسم "المعجنات": مكرونة صيامي وكشري وبيتزا وباتيه بـ5 جنيهات وكريب وطبق مشكل "بسكويت وبيتفور" بـ10 جنيهات.

وحدد أسعار المشروبات الساخنة، حيث يصل سعر الشاي والكركديه والينسون إلى جنيهان، والقهوة 5 جنيهات.
والمشروبات الباردة: مياه معدنية 600 مل جنيهان ومياه معدنية 1.5 لتر 4 جنيهات، وعصير فريش 330 مللي 10 جنيهات وجيلاتي 5 جنيهات وكانز جيب 9 جنيهات وعصير ماكينة 3 جنيهات.

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سوق مصراوى

دير السيدة العذراء دير درنكة أسيوط صوم العذراء

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