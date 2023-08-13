عبدالفتاح الجبالي و"فوزي".. قائمة بالخبراء المشاركين في جلسات الحوار الوطني المغلقة



كتب- إسلام لطفي:

يشارك بعض المتخصصين في جلسات الحوار الوطني التخصصية المغلقة، من أجل الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في مناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الائتمان والديوب بالمحور الاقتصادي:

- الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي ووزير المالية السابق.

- السيد بهاء عطا محمد، رئيس الاتحاد التعاوني المركزي سابقًا.

- النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب.

- الدكتور عبدالفتاح الجبالي، المقرر المساعد للمحور الاقتصادي.

- عبدالحميد بدوي الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

- محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ.

- هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب.

- المهندس إسماعيل الشرقاوي، مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

- إبراهيم محمد الديب، عضو مجلس النواب.

- اللواء طبيب بيطري إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

- الدكتور سامي السعدني، رئيس لجنة المخصبات بوزارة الزراعية.



وشارك في مناقشة مناخ الاستثمار الخاص "محلي وأجنبي" ما بين الواقع والفرص والتحديات بالمحور الاقتصادي:

- الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي.

- الدكتور عبدالفتاح الجبالي، مقرر مساعد المحور الاقتصادي.

- الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي".

- السيد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي".

- النائب أيمن محسب، مقرر لجنة الاستثمار العام.

- رجل الأعمال الدكتور محمد محرم.

- الدكتورة غادة موسى، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار.

- الدكتور هاني جنينة، خبير اقتصادي وعضو هيئة تدريس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- السيد رائد سلامة، مقرر مساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي.

- رقية الهلالي عضو مجلس النواب.

- السيد عمر رزق، مدير عام الاستشارات بشركة انطلاقة.

كما شارك في مناقشات النظام الانتخابي في المجالس الشعبية المحلية بالمحور السياسي،

الدكتور علي الدين هلال، المقرر للمحور السياسي.

- المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني.

- الدكتورة ميادة عبدالقادر، أستاذة القانون العام ووكيلة كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية.

- الدكتور عبدالناصر قنديل، خبير الشئون البرلمانية.

- أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ.

- الشيد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

- النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

- اللواء صلاح الدين المعداوي، محافظ الدقهلية الأسبق.

- اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق.

- عبدالناصر مؤمن، المدير التنفيذي لجمعية المقاولات المصرية.

- الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب الأسبق.

- علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية.

- علاء عصام، عضو مجلس النواب.

وعقدت الجلسات التخصصية المغلقة للمحور المجتمعي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بلجنة الصحة، والتي طرحت في الجلسة النقاشية العامة.

وناقشت الجلسة التخصصية الوضع الراهن لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر بين التحديات والآمال، وذلك للتوافق وبلورة وصياغة توصيات توافقية حول توفير رعاية صحية تليق بالمواطن المصري وتوفر الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع بصورة عادلة.

وعلى مدار الفترة الماضية، انتهى مجلس الحوار الوطني من انعقاد 5 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني خلال جلسات ممتدة، بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات مهمة لدى المواطنين.

واعتبر مجلس الحوار الوطني أن اجتماعات ومناقشات المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، تستكمل المسيرة نحو الجمهورية الجديدة، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".