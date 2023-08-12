ضبط كوكتيل مخدرات بـ"ماريجوانا" مع راكب بمطار القاهرة



كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكباً أجنبياً من اصل عربي يهرب كمية متنوعة من مخدر الماريجوانا، وذلك فور وصوله من إيطاليا، وضع المخدرات بين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، استوقف محمد فرج مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

كلف عمرو العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ سعيد عبد النبي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية من السجائر الإلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر وكوكتيل متنوع من نفس المخدر، عبارة عن ٦ تانكات بهم الزيت المخدر المذكور، و ٤ سجائر الكترونية بهم نفس الزيت ، و ٤ أجهزة خاصة بالسجائر الإلكترونية ، و ٣ علب بكل واحدة عشر قطع حلوي مخلوطة بمخدر الماريجوانا بوزن ١٥٧ جراماً، و ٢٠ قطعة حلوي بهم نفس المخدر بوزن ٩٨ جراماً ، و ٣ زجاجات بهم نبات وزيت الماريجوانا بوزن ٣٢٤ جراماً.

أمر محمود عبدالنبي مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٣ ضد الراكب بعد العرض على كل من أحمد عبدالمطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي ، وتم احالة الراكب للنيابة لحيازته مواد مخدرة.