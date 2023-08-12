ضبط أقلام ونظارات وساعات تجسس مع راكب بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكباً مصرياً يهرب كمية من الساعات والأقلام والنظارات المزودة بكاميرات ومايكات فور وصوله من عاصمة عمان، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة العمانية القادمة من مسقط، استوقف أحمد رشدي مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من حسام عبدالعال مأمور الجمرك ومحمد عبدالمنعم رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة داخل حقائب الراكب.

وكلف أحمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ نورا نعمان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ١٠ نظارات، و ١٠ ساعات مكتب، و ٨ أقلام جميعهم مزودين بكاميرات ومايكات تجسس، و٢ كاميرا تصوير صغيرة الحجم تعمل لاسلكيا، و ٣ أجهزة GPS.

أمر أحمد عبدالقادر مدير الادارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٥ ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي كل من أحمد عبدالمطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢ والدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي ، وتم احالة الراكب للنيابة لحيازته أجهزة غير مصرح بحملها.