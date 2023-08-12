حدث في 8 ساعات| أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. والسيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات النقل

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب، وبدء تحديد المؤشرات الأولية لأسعار عمرة المولد النبوي 2023، وطلب برلماني بتنفيذ التكليفات الرئاسية بمنع تكرار انقطاع الكهرباء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

ارتفاع سعر الذهب.. التموين تكشف السبب وتعلن: إجراءات للمواجهة في هذه الحالة

قال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن زيادة سعر الذهب خلال اليومين الماضيين، يرجع إلى ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات الذهب.

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تصل لـ 50 ألف جنيه.. تعرف على الأسعار المتوقعة لعمرة المولد النبوي

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية: إن إعلان ضوابط عمرة المولد النبوي الشريف 2023، ستكون خلال الأسبوع المقبل، وانطلاق أولى الرحلات ستكون خلال أول سبتمبر.

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طلب برلماني بتنفيذ التكليفات الرئاسية لمنع تكرار انقطاع التيار الكهربائي

طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمتابعة ملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً.

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كيلو البصل قارب الـ30 جنيهًا.. لماذا تصاعدت أسعار المحصول وما موعد انخفاضها؟

تواصل أسعار البصل ارتفاعها بسوق التجزئة؛ بعد تذبذبها بين انخفاض نحو جنيه في سوق الجملة، ثم ارتفاعها جنيهَين اليوم السبت، حيث بلغ سعر كجم البصل 27.5 جنيه؛ سواء الأبيض أو الأحمر.

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السيسي يتابع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

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وفاة الكاتب الصحفي حسن الرشيدي مؤسس الأخبار المسائي

أعلن الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وفاة الكاتب الصحفي حسن الرشيدي، بعد ظهر اليوم السبت.

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إفريقيا الأكثر تضررًا.. "طاقة النواب" تطالب بخطة عاجلة لمواجهة آثار التغيرات المناخية

طالب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بخطة عاجلة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ في عدد من المجالات؛ خصوصًا مع ظهور الموجات الحارة التي ضربت مصر والعالم، وأدت إلى ظهور أوبئة في مجال الصحة، وأثرت على الإنتاجية الزراعية والمحاصيل في بعض الدول.

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سماء القاهرة تتزين بالسحب.. الأرصاد: أجواء أكثر من رائعة الليلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مفاجأة سارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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