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"أكلنا أحلى كشري".. علاء مبارك يظهر في مطعم بوسط البلد

09:55 م السبت 12 أغسطس 2023

علاء مبارك

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نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تدوينة على موقع "تويتر" قال فيها: "بالأمس مع بعض الأصدقاء أكلنا أحلى كشري عند كشري أبو طارق وسط البلد، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكرًا لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعلاء مبارك وهو يتناول الكشري في وسط البلد.

وكان آخر ظهور عام لنجلي الرئيس مبارك في مباراة النادي الأهلي أمام فريق الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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@ehabfekry25 المحترم الخلوق ابن الاكابر🫡#الباشاعلاءمبارك ♬ الصوت الأصلي - Ehab Fekry El Hosiny

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علاء مبارك الكشري كشري أبوطارق

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