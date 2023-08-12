"أكلنا أحلى كشري".. علاء مبارك يظهر في مطعم بوسط البلد
نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تدوينة على موقع "تويتر" قال فيها: "بالأمس مع بعض الأصدقاء أكلنا أحلى كشري عند كشري أبو طارق وسط البلد، الكشري جميل والخدمة ممتازة وناس في منتهى الذوق شكرًا لأصحاب المطعم ولكل العاملين على حسن الاستقبال".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعلاء مبارك وهو يتناول الكشري في وسط البلد.
وكان آخر ظهور عام لنجلي الرئيس مبارك في مباراة النادي الأهلي أمام فريق الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
@ehabfekry25 المحترم الخلوق ابن الاكابر🫡#الباشاعلاءمبارك ♬ الصوت الأصلي - Ehab Fekry El Hosiny
سوق مصراوى
-
أفضل تلفزيون لعام 2023 بأقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
"لو بتشتغل من البيت".. كيف تتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ؟تفاصيل
-
أفضل سماعات الأذن السلكية في 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
-
مروحة وراوتر.. منتجات تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباءتفاصيل
-
أفضل هارد خارجي وفلاش ميموري لحفظ ونقل البيانات بأسعار تبدأ من 69تفاصيل
-
تبدأ من 350 جنيها.. أسعار الباور بانك في الأسواق مع تخفيف الأحمالتفاصيل
فيديو قد يعجبك: