سماء القاهرة تتزين بالسحب.. الأرصاد: أجواء أكثر من رائعة الليلة
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كتب- محمد شاكر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مفاجأة سارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت الهيئة في بيان لها: "تسود اليوم أجواء أكثر من رائعة على شمال البلاد؛ حيث تنشط الرياح التى تعمل على تشتت وتقليل نسب الرطوبة السطحية".
وأضافت الهيئة: تتزين سماء القاهرة وشمال البلاد ببعض السحب المنخفضة️ التى تضفى جمالا لهذا الجو الجميل، ونتمنى لكم أوقات ممتعة.
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