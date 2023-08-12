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BBC

سماء القاهرة تتزين بالسحب.. الأرصاد: أجواء أكثر من رائعة الليلة

08:59 م السبت 12 أغسطس 2023
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كتب- محمد شاكر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مفاجأة سارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت الهيئة في بيان لها: "تسود اليوم أجواء أكثر من رائعة على شمال البلاد؛ حيث تنشط الرياح التى تعمل على تشتت وتقليل نسب الرطوبة السطحية".

وأضافت الهيئة: تتزين سماء القاهرة وشمال البلاد ببعض السحب المنخفضة️ التى تضفى جمالا لهذا الجو الجميل، ونتمنى لكم أوقات ممتعة.

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السحب الغيوم سماء القاهرة الطقس

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