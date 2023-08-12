تصل لـ 50 ألف جنيه.. تعرف على الأسعار المتوقعة لعمرة المولد النبوي

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية: إن إعلان ضوابط عمرة المولد النبوي الشريف 2023، ستكون خلال الأسبوع المقبل، وانطلاق أولى الرحلات ستكون خلال أول سبتمبر.



وتوقع "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أن تتراوح أسعار عمرة المولد النبوي الفئة الاقتصادية بين 25 إلى 30 ألف جنيه، فيما تصل فنادق الخمس نجوم إلى 50 ألف جنيهاً حسب كل فئة وبرنامج.

من جانبه قال خالد ثابت، الخبير السياحي: إن أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023 النهائية لم تُحدد بعد خاصة مع اقتراب انتهاء وضع ضوابط العمرة وبدء الرحلات من بداية شهر سبتمبر

وأشار "ثابت"، لـ"مصراوي"، أن أسعار الفنادق الاقتصادية لعمرة المولد النبوي الشريف 2023 ستترواح بين 22 لـ28 ألف جنيه، فيما تصل أسعار فنادق الخمس نجوم بداية من الـ40 ألف جنيهاً حسب كل برنامج والقرب والبعد عن الحرم الشريف.