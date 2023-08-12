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روحانيات أحمد العمرى تختتم مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهور ​

06:38 م السبت 12 أغسطس 2023

المنشد أحمد العمرى

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كتب- محمد شاكر:

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة، بحفل للمنشد أحمد العمرى وفرقته يقام في الثامنة والنصف مساء الإثنين 14 أغسطس بمسرح أوبرا دمنهور .

يتضمن البرنامج مجموعة من الأغانى والابتهالات والأناشيد الدينية منها حمدا لك الله، تملكتموا عقلى، لبيك يا سرى، مولاي، صلاة من الرحمن، ياصلاة الزين، لاجل النبى، غالى أنت غالى، صلوا، على من ذكر الله، المسك فاح وقمر .

الجدير بالذكر أن أحمد العمري منشد وصوليست بدار الأوبرا المصرية، حصل علي العديد من الجوائز فى مختلف المسابقات المتخصصة منها المركز الأول في مسابقة الفائزون الدولية، المركز الأول في مسابقة أندي الأصوات بالجامع الأزهر، المركز الأول في مسابقة إبداع كمدرب لعدد من جامعات مصر، قام بإحياء حفل افتتاح المركز الثقافي الإسلامي اضافة الى إحياء احتفالية الدولة بليلة القدر، قدم مجموعة من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر.

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دار الأوبرا المصرية المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء البحيرة الأناشيد الدينية

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