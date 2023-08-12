وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض الحرف التراثية بالتعاون مع سفارة اليمن

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ظهر اليوم معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية الذي تنظمه المحافظة وسفارة اليمن ومجلس الأعمال اليمني بالتعاون مع منصة "أيادي مصر".

ويقام المعرض بفندق بيراميزا بالدقي خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس، وتضمن الافتتاح فقرات فنية واستعراضية وغنائية لبعض الفرق الاستعراضية من الدول المشاركة في المعرض والتي لاقت اعجاب واشادة من الحضور .

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة " أيادى مصر" لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات المصرية بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر، وتعزيز استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشروعات والمبادرات المختلفة.

وأضاف، أن الوزارة تعمل في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة " أيادى مصر" والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المنصة تهدف لتمكين المرأة من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية والتي تتميز بها القرى والمدن المصرية عبر منصة إلكترونية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية حققت المبادرة العديد من الإنجازات والمكاسب.

وآشار اللواء هشام آمنة أنه خلال الـ10 أشهر الماضية زاد عدد المنتجين والحرفيين على منصة " أيادى مصر " بأكثر من 1200 حرفي" ليصل الإجمالى إلى 1450 حرفى كما زاد عدد المنتجات لأكثر من 6300 منتج متنوع .

وأكد وزير التنمية المحلية دعم الوزارة المستمر للتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية بما يساهم فى تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهرى ثابت، بتوفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابعة للوزارة وتوفير قروض ميسرة من برنامج مشروعك .

ولفت "آمنة"، إلى أن عام 2017 كان نقطة إنطلاق حقيقية للدولة المصرية نحو دعم ورعاية الحرف التراثية كجزء رئيسي وهام من المكون المادى للهوية الثقافية للشخصية المصرية، مؤكدا على أنه لازال يتعين علينا بذل كل الجهود لدعم الحرف والصناعات اليدوية والتراثية التى تتميز بها المحافظات المصريةً لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل.

كما أشاد المحافظ بالمشاركة الفعالة لجميع الحضور، حيث يشارك بالمعرض ١٠٥ عارض يتضمنوا ٣٥ عارض من محافظة الجيزة والعارضين من دولة اليمن و وزارة الزراعة و محافظات ( الوادى الجديد وأسوان و الفيوم و البحيرة والمنوفية ) بالإضافة إلى الأجنحة الخاصة بسفارات ( الصين والهند والمكسيك وبيرو والمغرب وفلسطين وسوريا والسودان ).

ووجه المحافظ الدعوة لجموع المواطنين وأبناء الجاليات من المقيمين بمصر والزائرين من مختلف دول العالم لحضور فعاليات المعرض للإستمتاع بالعروض والمنتجات.​

وعبر الدكتور محمد مارم سفير دولة اليمن عن شكره للدور الذى تلعبه الدولة المصرية وقيادتها لحفظ أمن وإستقرار اليمن وترحيب الشعب المصرى بالمواطنين اليمنين المقيمين بمصر، واكد الدكتور محمد مارم على رغبة الدولة اليمنية فى التوسع فى برامج الشراكة والتعاون مع أجهزة الدولة المصرية بما يحقق التنمية للشعبين الشقيقين.

وأشاد محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني بجهود اللواء هشام آمنة ووزارة التنمية المحلية في دعم الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات المصرية ، مشيداً بمنصة " أيادي مصر " لدورها المحوري والمهم في الترويج للمنتجات والصناعات الحرفية التي تتميز بها القري والمدن في مختلف محافظات مصر .

وعقب الإفتتاح إصطحب وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة الحضور فى جولة تفقدية لأجنحة المعرض حيث إستعرض المشاركين المنتجات والمعروضات بكل جناح .

كما التقى وزير التنمية المحلية والمحافظين مع العارضين والزائرين واستمعوا إلى آرائهم، وأشادوا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها.

شارك في الافتتاح هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة و جانكارلو اندريه قنصل بيرو والسفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وهدير أشرف مدير ادارة التعاون الدولي ومريم سراج الدين -مدير مشروع ايادي مصر ومحمد نور السكرتير المساعد واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى.