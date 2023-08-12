إعلان

BBC

الحوار الوطني: مستمرون دائمًا وأبدًا في دعم الشباب

06:23 م السبت 12 أغسطس 2023

الحوار الوطني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:
أكدت إدارة الحوار الوطني، أن الدولة بكل مؤسساتها تسعى بكل جدية وخطوات فاعلة لتحويل طموحهم إلى حلم حقيقي على أرض.

وذكرت في بيان لها: في اليوم العالمي للشباب، نحتفي بشبابنا أمل هذا البلد ومستقبله، وتعمل لجنة الشباب في الحوار الوطني على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ لتمكين الشباب بشكل أكبر عن الذي تم تحقيقه وخصوصا في مجال ريادة الأعمال.

وتابع: "مستمرون دائمًا وأبدًا في دعم الشباب، فهم المؤشر الحقيقي لبناء الوطن والنهوض به".

ويشارك بعض المتخصصين في جلسات الحوار الوطني التخصصية المغلقة، من أجل الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونظم الحوار الوطني جلسات علنية على مدار 5 أسابيع خلال الآونة الأخيرة، من أجل مناقشة العديد من القضايا التي تهم المواطنين.

سوق مصراوى

الحوار الوطني دعم الشباب اليوم العالمي للشباب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض الحرف التراثية بالتعاون مع سفارة اليمن
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

مباشر| نهائي البطولة العربية.. الهلال 1-0 النصر..هدف أول