الحوار الوطني: مستمرون دائمًا وأبدًا في دعم الشباب

كتب- إسلام لطفي:

أكدت إدارة الحوار الوطني، أن الدولة بكل مؤسساتها تسعى بكل جدية وخطوات فاعلة لتحويل طموحهم إلى حلم حقيقي على أرض.

وذكرت في بيان لها: في اليوم العالمي للشباب، نحتفي بشبابنا أمل هذا البلد ومستقبله، وتعمل لجنة الشباب في الحوار الوطني على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ لتمكين الشباب بشكل أكبر عن الذي تم تحقيقه وخصوصا في مجال ريادة الأعمال.

وتابع: "مستمرون دائمًا وأبدًا في دعم الشباب، فهم المؤشر الحقيقي لبناء الوطن والنهوض به".

ويشارك بعض المتخصصين في جلسات الحوار الوطني التخصصية المغلقة، من أجل الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونظم الحوار الوطني جلسات علنية على مدار 5 أسابيع خلال الآونة الأخيرة، من أجل مناقشة العديد من القضايا التي تهم المواطنين.