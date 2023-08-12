إفريقيا الأكثر تضررًا.. "طاقة النواب" تطالب بخطة عاجلة لمواجهة آثار التغيرات المناخية

كتب- نشأت علي:

طالب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بخطة عاجلة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ في عدد من المجالات؛ خصوصًا مع ظهور الموجات الحارة التي ضربت مصر والعالم، وأدت إلى ظهور أوبئة في مجال الصحة، وأثرت على الإنتاجية الزراعية والمحاصيل في بعض الدول؛ مما تسبب في نقص الغذاء، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًّا؛ مما أثَّر على الدول النامية والإفريقية، ومن بينها مصر، وهو ما أثر سلبًا على حركة التجارة والسلع المصدرة، وأثر على أسعار السوق.

وأكد عوض الله، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، أن الآثار المناخية أثرت أيضًا على مصادر الطاقة، مع زيادة الاستخدام وزيادة الطلب على العرض؛ وهو ما يترك أثرًا اقتصاديًّا؛ حيث كانت الدول الإفريقية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية والأكثر تضررًا؛ خصوصًا مع آثار الحرب الروسية- الأوكرانية.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن تقرير "فاروس" المتخصص في الشؤون الإفريقية كشف عن تأثير كبير للتغيرات المناخية على محاصيل بعينها؛ مثل الكاكاو والبن، وعلى الثروة الحيوانية وإنتاجيته، بالإضافة إلى التأثير على المحاصيل الزراعية في مصر وبعض الدول الإفريقية؛ مما يزيد من حجم أزمة الغذاء والحبوب، مع استمرار آثار الأزمة الروسية- الأوكرانية .

وشدد عوض الله على أن مصر حذرت خلال قمة المناخ cop 27 التي عقدت بشرم الشيخ، من الآثار السلبية للمتغيرات الدولية، وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مما يزيد من أزمة الغذاء العالمية؛ وهو ما يستوجب قيام الدول الكبرى لتنفيذ مسؤولياتها من خلال المشروعات ودعم الدول الأكثر تضررًا من آثار التغيرات المناخية.