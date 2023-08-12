وفاة الكاتب الصحفي حسن الرشيدي مؤسس الأخبار المسائي

كتب- إسلام لطفي:

أعلن الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وفاة الكاتب الصحفي حسن الرشيدي، بعد ظهر اليوم السبت.

ونعى عبد الرحيم، الكاتب الصحفي حسن الرشيدي، في بيان، قائلا: فقدت الصحافة المصرية بعد ظهر اليوم الكاتب الصحفي الكبير والنقابي المعروف حسن الرشيدي.. الزميل الراحل مواليد 28 مارس 1953، وحصل على بكالوريوس الإعلام بجامعة القاهرة عام 1977.

وأضاف جمال عبد الرحيم: الرشيدي انضم لنقابة الصحفيين بجدول تحت التمرين في 28 سبتمبر 1980 وانتقل إلى جدول المشتغلين في 3 نوفمبر 1981.

وأوضح أن الراحل شغل العديد من المناصب بجريدة الجمهورية منها مدير تحرير، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التعاون عام 2005، وأسس جريدة المسائية "الأخبار المسائي".

وأشار إلى أنه انتُخب بمجلس نقابة الصحفيين في الفترة من 1995 إلى 1999، كما انتُخب بمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير أكثر من مرة.