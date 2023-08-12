إعلان

BBC

"حياة كريمة" تطلق مبادرة "سُقيا" لتوزيع 2 مليون زجاجة مياه على العمال

03:09 م السبت 12 أغسطس 2023

معدات اكبر تصنيع البان في الوادي الجديد ضمن حياة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عمارة:

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة جديدة وهي مبادرة (سقيا) لتوزيع 2 مليون زجاجة مياه كمرحلة أولى على العمال في المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية على مدار عدة أيام في جميع المحافظات.

جاء ذلك بمشاركة متطوعي حياة كريمة المنتشرين في جميع المحافظات لتوزيع زجاجات المياه على العمال خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة الفترة الحالية في المحافظات كافة.

كما جاء ذلك دعمًا للعمالة المصرية في كل القطاعات لتشمل العاملين في مشروعات تطوير محطات القطارات وعمال مصانع الطوب وعمال النظافة وعمال الورش الصناعية وتجمعات المواطنين.​

سوق مصراوى

حياة كريمة مبادرة سقيا درجات الحرارة توزيع زجاجات المياه على العمال

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وفاة الكاتب الصحفي حسن الرشيدي مؤسس الأخبار المسائي
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| طب وصيدلة وأسنان وعلاج طبيعي| مفاجأة سارة لطلاب علمي علوم بتنسيق 2023