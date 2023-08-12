"حياة كريمة" تطلق مبادرة "سُقيا" لتوزيع 2 مليون زجاجة مياه على العمال

معدات اكبر تصنيع البان في الوادي الجديد ضمن حياة

كتب- محمد عمارة:

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة جديدة وهي مبادرة (سقيا) لتوزيع 2 مليون زجاجة مياه كمرحلة أولى على العمال في المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية على مدار عدة أيام في جميع المحافظات.

جاء ذلك بمشاركة متطوعي حياة كريمة المنتشرين في جميع المحافظات لتوزيع زجاجات المياه على العمال خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة الفترة الحالية في المحافظات كافة.

كما جاء ذلك دعمًا للعمالة المصرية في كل القطاعات لتشمل العاملين في مشروعات تطوير محطات القطارات وعمال مصانع الطوب وعمال النظافة وعمال الورش الصناعية وتجمعات المواطنين.​