كيلو البصل قارب الـ30 جنيهًا.. لماذا تصاعدت أسعار المحصول وما موعد انخفاضها؟

كتب- أحمد مسعد:

تواصل أسعار البصل ارتفاعها بسوق التجزئة؛ بعد تذبذبها بين انخفاض نحو جنيه في سوق الجملة، ثم ارتفاعها جنيهَين اليوم السبت، حيث بلغ سعر كجم البصل 27.5 جنيه؛ سواء الأبيض أو الأحمر.

وقال حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن السبب وراء ارتفاع البصل يعود إلى كثرة تصديره إلى الخارج في ظل تراجع المساحات المنزرعة عن العام الماضي بفارق 60% على الأقل، موضحًا أنه حتى الآن لم نشهد أزمةً ولكن في حالة استمراره سوف يتفاقم الأمر.

وأضاف نجيب، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن هناك طلبًا كبيرًا على تصدير البصل إلى أسواق أوروبا ودول الخليج؛ لكن الدولة تصدر الفائض فقط عن احتياجات المواطنين، موضحًا أن أسعار البصل ارتفعت هذا العام نتيجة زيادة الطلب على الشراء مع قلة المعروض من المحصول.

وأشار رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة إلى أن الكميات الموجودة من البصل بالأسواق حاليًّا كافية للعرض والطلب؛ ولكن التحركات السعرية الخاصة به مقلقة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم؛ إذ جعلت كل الدول في حاجة إلى الاستيراد.

وقال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار البصل ارتفعت بشكل جنوني؛ حيث زادت عن العام الماضي بمقدار 10 أضعاف، إذ باع مزارعو البصل الطن العام الماضي بقيمة ألف جنيه، ويُباع حاليًّا في المتوسط بعشرة آلاف جنيه، بينما يباع سعر طن البصل الأبيض للتصدير بـ14 ألف جنيه.

وأضاف أبو صدام، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن العشوائية في الزراعة هي السبب الأساسي في جنون أسعار البصل، بالإضافة إلى أن خسائر مزارعي البصل المواسم السابقة أدت إلى تقليص المساحات المزروعة بالمحصول؛ بسبب التهافت على التصدير وانخفاض المعروض من المحصول في السوق المحلية، ما أدى إلى زيادة سعره في النهاية.

وأوضح الدكتور عبد المجيد مبروك، رئيس قسم البصل بمركز البحوث الزراعية، أن مصر تتميز بالعديد من الأصناف، والتي بدأت زراعتها منذ أسبوع ومستمرة حتى منتصف سبتمبر؛ وهي ما يطلق عليها عروة أكتوبر .

وأضاف مبروك، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن العروة ستؤدي إلى انخفاض السعر بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير .

وأشار رئيس قسم البصل بمركز البحوث الزراعية إلى أن سياسة العرض والطلب تجعل العديد من المحاصيل يتباين تسعيرها من وقت لآخر.

وبلغت المساحة المزروعة بالبصل نحو 195 ألف فدان؛ بإجمالي إنتاج 2.9 مليون طن تكفي للاستهلاك المحلي وتحقيق فائض تصديري وتصنيع يصل إلى مليون طن بصل، بالإضافة إلى التصدير الطازج.