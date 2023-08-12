"صحة الشيوخ": إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة يخفف الأعباء عن المرضى

كتب- نشأت علي:

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن إصدار الدولة 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة؛ بتكلفة إجمالية 9 مليارات جنيه، يؤكد حرص الدولة على تخفيف العبء عن المرضى؛ خصوصًا غير القادرين.

وأوضح مهران، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تشمل كل تخصصات أمراض الدم والأورام والأنف والأذن والجراحة والنساء والعيون والعظام والمسالك والباطنية والأمراض الجلدية والعصبية.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء عن المرضى من خلال إصدار قرارات العلاج عن طريق الفيديو كونفرانس بدلًا من الحضور إلى اللجنة الطبية لإصدار القرار؛ للتسهيل على المرضى.

وأشار مهران إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشمل المواطن غير المغطى بالتأمين الصحي الشامل وتتحمل الدولة نفقة العلاج لتخفيف العبء عن المواطنين.

ولفت رئيس "صحة الشيوخ" إلى أن الدولة تعمل على دعم المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لتفادي خطورتها في المستقبل وظهر ذلك من خلال المبادرات الرئاسية للصحة.

وشدد رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ على ضرورة توفير كل المستلزمات الطبية اللازمة في مختلف التخصصات المرضية؛ لتسهيل علاج المرضى، خصوصًا محدودي الدخل.

يُشار إلى أن وزارة الصحة والسكان أعلنت إصدار مليون و814 ألفًا و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى؛ خصوصًا غير القادرين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في هذه الفترة، بلغ مليونًا و511 ألفًا و979 مواطنًا، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونًا و4 آلاف و183 جنيهًا.