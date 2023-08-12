تحمي من الفشل الكلوي الحاد.. جمال شعبان: القهوة تقلل معدل الوفيات
كتب- إسلام لطفي:
زفَّ الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب سابقًا، بشرى سارة لعشاق القهوة لفائدتها في الحماية من الفشل الكلوي الحاد.
وذكر جمال شعبان، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: 3 فناجين من القهوة يوميًّا، قد تحفظك من الفشل الكلوي الحاد كما تقلل معدل الوفيات بصفة عامة.
وأضاف عميد معهد القلب سابقًا: كما تقلل من نوبات اختلال كهرباء القلب ودقاته الطارئة وتقلل نسب الإصابة بأمراض القلب حسب كلية القلب الأمريكية.
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