ضبط 86 عملة وورقة أثرية مع راكب قادم من السعودية بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

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نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب يحمل 86 قطعة من الأوراق والعملات الخاضعة لقانون حماية الآثار؛ فور وصوله من السعودية؛ حيث حاول تضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

وقالت الجمارك، في بيان لها اليوم السبت، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة، استوقف أحمد سعيد، مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء فتحي مأمور الجمرك، وفرج حمدي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

وكلف محمد أمين، مدير الحركة المشرف على العمل بالخط الأخضر بالصالة الموسمية، سلامة مهدي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا؛ ما أسفر عن وجود عملات معدنية وورقية وسط الحقائب، وتم تكليف لجنة مكونة من أحمد عبد الله وسكر عبد الحليم ومصطفى يسري، مفتشي الآثار بمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، وأفادوا في تقرير المعاينة أن المضبوطات تخضع لقوانين حماية الآثار؛ وهي عبارة عن ١٤ عملة ورقية تعود إلى الملك فاروق الأول، و١٣ عملة معدنية ترجع إلى عصور متنوعة، و٦ أوراق وعقود تبرع ترجع إلى عصر الملك فاروق الأول، و٣٤ عملة معدنية خاصة بالمملكة العربية السعودية، ترجع إلى عصر الملك عبد العزيز آل سعود، و١٣ عملة معدنية ترجع إلى عصر الملك فاروق الأول، وعقد بيع أرض يعود إلى عصر الخديو عباس حلمي الثاني، وجواز سفر مصري لعهد السلطنة المصرية في عهد الملك فاروق الأول ١٩١٨، وعملتَين ورقيتَين ترجعان إلى عصر الملك عبد العزيز آل سعود ، وعملة ورقية عراقية ترجع إلى المملكة العراقية عصر الملك فيصل الثاني، وعملة تذكارية بإجمالي ٨٦ قطعة .

وأمر رفعت صدقي، مدير الإدارة الرابعة بالصالة الموسمية، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠١ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب إلى النيابة؛ لحيازة عملات أثرية .