ضبط أدوية ممنوع تداولها مع مصرية قادمة من السعودية بالمطار

كتب- محمد عبيد:

ضبط جمارك مطار القاهرة الدولي راكبة مصرية بحوزتها كمية من دواء Solpadeine غير المصرح بتداوله في السوق المصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما وإحالتهما إلى النيابة.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة ال​سعودية القادمة من جدة، استوقف إسلام ماهر، مأمور اللجنة الجمركية، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كريم نادي، مأمور الجمرك، وسامح سيد، رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكبة.

وكلف صبري حسانين، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن وجود 120 شريطا لدواء Solpadeini بإجمالي 480 قرصا.

وأمر صبحي ربيع، مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 102، وذلك بعد العرض على أحمد عبد المطلب، مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 2، والدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكبة للنيابة.