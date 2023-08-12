العمل: صندوق إعانات الطوارئ واحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للحماية الاجتماعية



كتب - محمد أبو بكر:

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال واحد من أبرز أذرع الدولة المصرية في الحماية الاجتماعية بدفع أجور العمال الذين تتعثر شركاتهم وقت التحديات التي يمر بها العالم أجمع.



وأضاف خضر، أن الصندوق التابع لوزارة العمل أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتي الآن مليارين و191 مليون جنيه لـ423 ألفاً و523 عاملاً في 3970 منشأة معظمها في فترة كورونا.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويأتي من موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت ( القطاعات العام والأعمال العامة والخاصة) التي يعمل بها ثلاثون عاماً فأكثر.