رغم أزمة السجائر.. 3 أسباب تمنع زراعة التبغ في مصر من بينها تجريمه

كتب- أحمد مسعد:

أصبحت السجائر حديث الساعة خلال الأيام الماضية، بعد ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ليطرح العديد من المواطنين التساؤلات حول أسباب عدم زراعة التبغ محليا؟

في البداية أكد ربيع مصطفى أستاذ النبات بمركز البحوث الزراعية، أنه في عهد محمد علي باشا صدر قرارا بتجريم زراعة "التبغ" واستمر العمل بهذا القرار حتى يومنًا، مشيراً إلى أن الحديث عن زراعته وجدوى اقتصادية تحتاج للمزيد من المراجعة والتدقيق.

وأضاف لمصراوي، أن زراعة التبغ فى مصر قد تكون صعبة للغاية للعديد من الأسباب: أولها أن زراعة التبغ تحتاج لنهار طويل أكثر من 16 ساعة؛ ثانيًا الرطوبة العالية للوصول لنفس المذاق المعتاد عليه الجمهور.

وأوضح أن زراعة التبغ تحتاج إلى تكنولوجيا غير متوفرة فى مصر حاليًا، مؤكداً أن التجارب الفردية التى يتحدث عنها العديد من المتخصصين كانت تجارب فردية، ونتائجها جاءت ضعيفة للغاية.

وأشار إلى أن الموطن الأصلي لزراعة التبغ هو المكسيك وأمريكا الشمالية، وانتشرت زراعته فى معظم بلدان العالم فى القرن السابع عشر الميلادي بالرغم من التباين بين هذه المناطق جغرافيا ومناخيا.

وتقدم أحد المحامين بطلب حمل بلاغًا إلى رئيس الوزراء تحت رقم 6756549، وقدم أيضا طلبًا لرئيس مجلس النواب حمل رقم 13270، للسماح بزراعة التبغ وتداول بذوره وإلغاء القرار بقانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ.