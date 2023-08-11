غداً.. افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة



كتب - محمد أبو بكر:

تنظم محافظة الجيزة غداً بالتعاون مع منصة أيادي مصر ومجلس الأعمال اليمني معرضا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذي يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القري بمحافظة الجيزة وذلك بفندق بيراميزا بالدقي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكدا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، لما لها من أهمية في توفير فرص عمل .

وأوضخ محافظ الجيزة ان المعرض يشارك فيه ٣٥ عارض من ابناء محافظة الجيزة وبمشاركه من المحافظات المجاورة ويستمر لمدة ثلاثه أيام خلال الفترة من ١٢ وحتي ١٤ سبتمبر.

يشارك في المعرض ممثلين عن دول اليمن وفلسطين وسوريا والسودان والمغرب والصين والهند وبيرو، وعارضين من محافظات الفيوم والشرقية واسوان والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد ووزارة الزراعة.