غدا.. حفل توقيع كتاب "خالد الصاوي" لـ محمد عبد الرحمن بالأعلى للثقافة

كتب- محمد شاكر

ينظم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب "خالد الصاوي" الصادر ضمن إصدارات المهرجان هذا العام، للكاتب الصحفي والناقد المسرحي محمد عبد الرحمن زغلول، وذلك غدا السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وكتاب "خالد الصاوي" يتتبع خلاله المؤلف، نشأة النجم خالد الصاوي الفنية من خلال عمله كمخرج في فرقة كلية الحقوق جامعة القاهرة، مرورا بتأسيسه فرقة الحركة المسرحية ودوره في المسرح المستقل، وعمله في مسرح الهناجر للفنون، متتبعا محطاته المختلفة في السينما والتليفزيون والمسرح، مشيرا إلى إيمانه بدور المسرح ورسالته، باعتباره أداة للتغيير، متضمنا تحليلا وقراءة في الكثير من تجارب "الصاوي" في المسرح والسينما والشعر والقصة القصيرة، بالإضافة إلى تجربته الموسيقية من خلال تأسيس فرقة العاصفة الموسيقية بعد أحداث ثورة 25 يناير.

ويتضمن الكتاب أيضا حوارا مع الفنان خالد الصاوي، أجراه مؤلف الكتاب، يتحدث فيه عن تجربته في المسرح، وأبرز من تأثر بهم في بدايته الفنية، ومشروعه كفنان شامل له الكثير من الإسهامات في الكتابة والتمثيل والإخراج، والشعر والموسيقى، ويضم الكتاب بعنوان "شهادت في حب خالد الصاوي" عبارة عن شهادات لكل الفنانين الذين عاصروا تجربته تعاونوا معه في بدايته، وهم: الناقد عمرو دوارة، الدكتورة هدى وصفي، المخرج السورى أنور قوادرى، الناقد السينمائى محمود عبد الشكور، الروائى ناصر عراق، الفنان صبري فواز، الفنانة سلوي محمد علي، السيناريست سيد فؤاد، الفنانة والناقدة نورا أمين، الفنان أحمد مختار، الناقدة الفنية ناهد صلاح، الناقدة أمل ممدوح.

يشار إلى أن محمد عبد الرحمن زغلول، ناقد مسرحي، يعمل صحفيا في جريدة اليوم السابع، وتولى من قبل مدير تحرير المجلة اليومية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الثالثة والخمسين، نشرت له العديد من المقالات والمقاربات النقدية في عدد من المجلات والإصدارات الثقافية والفنية.