"شرق الدلتا للكهرباء": بدء التشغيل التجارى للوحدتين الغازيتين بمحطة العريش

كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس محمد أبو سنة رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، بدء التشغيل التجاري للوحدتين الغازيتين قدرة ١٢٥ ميجاوات بمحطة العريش الغازية.

وقال "أبو سنة"، لمصراوي: إن المشروع يستهدف تحويل الوحدات الغازية التي تم نقلها من محطة غرب دمياط الغازية إلى محطة العريش؛ للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة وحدات بخارية بدون استهلاك وقود إضافي؛ وذلك في إطار توجه الدولة لتأمين التغذية الكهربائية بمختلف قطاعاتها، وخاصة تأمين التغذية الكهربائية لمحافظة شمال سيناء، في إطار الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء.

وأكد رئيس الشركة، أن هناك تنسيق مستمر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء للمساهمة في تطور الشبكة الموحدة للكهرباء بشمال سيناء، موضحًا أن الشركة تعمل على إضافة ٢٥٠ ميجاوات من الكهرباء من خلال إنشاء مشروع محطة توليد كهرباء العريش الغازية، بالإضافة إلى القدرات الأصلية للمحطة البخارية بالعريش.

وأشار إلى تميز المحطة الغازية بأن زمن إنشائها قصير وزمن تشغيلها وإيقافها بسيط مقارنة بالوحدات البخارية، كما أنها لا تحتاج إلى مياه للتبريد، وبإمكان الوحدة سرعة الدخول على شبكة التيار في دقائق حال حدوث أي طارئ أو صيانة في الخطوط المغذية للمحافظة، فضلا عن أن كفاءتها الحرارية عالية، مؤكدًا أن المحطة الغازية ستقوم بتغطية المحافظة بالكهرباء، وتغذية المشروعات التنموية الجديدة.