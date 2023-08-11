عائلة أديب تحتفل بخطوبة نجله وسط ظهور نادر للأسرة
كتب- محمد أبو بكر :
نشرت الإعلامية لميس الحديدي عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، صوراً لحفل خطوبة خالد نجل عمرو أديب وسط تجمع العائلة وهم يتشاركون الاحتفال.
ووجهت الإعلامية لميس الحديدي المُباركة لزوجها الإعلامي عمرو أديب ونجله: "أول عريس في جيل شباب عيلة أديب وألف مبروك ياخلود وللعروسة الجميلة فرخ الطوخي وألف مبروك لوالدته العزيزة أماني سوكا وعقبالك يانور".
وتعتبر خطوبة خالد عمرو أديب هي الأولى من بين أبنائه وهو نجله من زوجته الأولى، واحتفل عمرو أديب بـحفل الخطوبة وسط حضور الأهل والمقربين وعدد من مشاهير الوسط الإعلامي وسط ظهور نادر للأسرة.
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