عمرة المولد النبوي الشريف 2023.. خطوات استخراج تصريح السفر

كتب - محمد أبو بكر:

عمرة المولد النبوي 2023 لها إجراءات خاصة تشمل استخراج تصاريح السفر والإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وشركات السياحة الملتزمة بالتسكين لبرنامج العمرة، ومن المقرر أن تكون خلال شهر سبتمتبر المقبل.

وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيق "نسك" الذي يمكن الراغبين في أداء مناسك العمرة استخراج التصاريح اللازمة، إذ توافق عمرة المولد النبوي 2023 هذا العام ما بين 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2023، فيما يكون موعد المولد النبوي 12 ربيع الأول الموافق 26 سبتمبر 2023.

ويرصد "مصراوي" خطوات استخراج تصريح عمرة المولد النبوي الشريف 2023، على النحو التالي:

-في البداية يجب الدخول على موقع " نسك " الرسمي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة السعودية، أو تحميل التطبيق من خلال المتجر الرسمي سواء للأندرويد أو الآيفون.

- تسجيل الدخول على التطبيق.

- اختيار قائمة الخدمات من خلال الموقع أو التطبيق واختيار تصريح العمرة.

- تحديد عدد الأفراد والضغط على " متابعة" واختيار التاريخ والموعد المناسب للعمرة.

- متابعة باقي عملية حجز التصريحات والدفع وكل التفاصيل سواء من خلال الموقع أو الأبلكيشن.

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