خلال ساعات.. قطع المياه عن 11 منطقة بالجيزة - خريطة بالأماكن

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقطع محافظة الجيزة في الـ 12 من صباح السبت، المياه لمدة 6 ساعات عن بعض الشوارع بالعجوزة لتحويل مسار خط مياه أسفل كوبري ناهيا، بسبب تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم الكائن أسفل كوبري ناهيا بشارع السودان بحي العجوزة.

وأكدت محافظة الجيزة في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي:

1- شارع السودان ابتداءً من شارع الإسراء حتى شارع جامعة الدول العربية.

2- شارع جامعة الدول العربية ابتداءً من شارع السودان حتى شارع شهاب ومتفرعاته.

3- شارع سوريا ومتفرعاته.

4- خلف مستشفى المروة وشارع مصدق ومتفرعاته.

5- شارع العراق.

6- شارع حماد.

7- شارع الكوثر.

8- شارع الفرات.

9- شارع الرياض.

10- شارع عدن.

11- شارع دمشق.

فيما كلف محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعه ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، وطالب رئيس الحي بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركة لسرعة الانتهاء من الأعمال.

وأعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورا.