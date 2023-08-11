عمرة المولد النبوي الشريف 2023.. موعد انطلاق أولى الرحلات

كتب - محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه سيتم إعلان الضوابط الخاصة بعمرة المولد النبوي الشريف 2023 خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف وحيد لـ"مصراوي"، اليجمعة، أن أول رحلة لعمرة المولد النبوي تنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2023، وستكون الحجوزات الخاصة بها بعضها أونلاين من خلال المواقع أو الشركات وبعدها لا يتم إلا بعد توثيق العقود.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أنه لم تحدد بعد أسعار عمرة المولد النبوي 2023، لكن تشير التوقعات إلى أن الفئة الاقتصادية تترواح بين 25 إلى 30 ألف، فيما تتخطى مستويات الخمس نجوم إلى 50 ألف جنيه.

وأكد أنه كان هناك اشتياق لأداء مناسك عمرة المولد النبوي 2023 ومتوقع أداء أعداد كبيرة لمناسك العمرة، وستظل مستمرة من بداية الموسم وحتي 1 رجب تحت مسمي عمرة المولد النبوي.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، الأربعاء المقبل، هلال شهر صفر لعام 1445 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وشهر صفر هو الثاني في الترتيب بين الشهور الهجرية، ويليه شهر ربيع الأول، وهو الشهر الذي ولد فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأكدت الحسابات الفلكية، أن المولد النبوي الشريف الموافق الـ 12 من شهر ربيع الأول لعام 1445 هجرية، يوافق يوم الخميس 27 سبتمبر لعام 2023، والذي يعد عطلة رسمية هو إجراء متبع كل عام.

ومن المقرر أن تقيم وزارة الأوقاف، احتفالا رسميا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، في مركز المنارة للمؤتمرات، على أن يتم تكريم بعض علماء والمتميزين في مجال الدعوة.