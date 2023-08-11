على الله الجمال خطيبًا.. شعائر صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة - بث مباشر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يلقي الدكتور على الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، خطبة الجمعة من المسجد بعد افتتاحه، حول "اسم الله الولي".

يأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، يرافقه سلطان طائفة البهرة، مفضل سيف الدين، الثلاثاء الماضي.

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في الوقت نفسه أكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بخطبة الجمعة المقبل، وعدم الخروج عنها بأي حال من الأحوال.

وطالبت وزارة الأوقاف، الأئمة وخطباء المكافأة بعدم الخروج عن موضوع خطبة الجمعة الموحدة والمحدد مسبقا بـ "اسم الله الولي".

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي: