8 معلومات عن الإصدار الموحد للقضاء على الأخطاء الحسابية بفواتير الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

تبدأ فروع وإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات في تطبيق برنامج الإصدار الموحد الذي يقضى تماما على الأخطاء الحسابية لفواتير استهلاك الكهرباء، بدءًا من شهر يوليو المقبل بعد نجاح تطبيق التجربة في إدارة إيرادات وشبكات العباسية الواقعة بنطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن برنامج الإصدار الموحد تم تنفيذه بالتنسيق مع شركة النظم والمعلومات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شعاع للخدمات العامة المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق جميع شركات التوزيع التابعة للقابضة تعميم البرنامج مع بداية فواتير الكهرباء عن شهر يوليو المقبل.

ويستعرض "مصراوى" أبرز 8 معلومات عن مميزات التي ستعود من استخدام تطبيق برنامج الإصدار الموحد على شركات توزيع الكهرباء للقضاء على الأخطاء الحسابية بالفواتير بدء من شهر يوليو المقبل وهي كالتالي:

- برنامج الإصدار الموحد سيلعب دورا مهما في القضاء نهائيا على أخطاء المحاسبة التى تتسبب فى إصدار فاتورة غير دقيقة فى بعض الأوقات.

- وزارة الكهرباء ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة تعمل على تطوير منظومة إصدار فواتير الاستهلاك بشكل مستمر.

- وزارة الكهرباء تسعى إلى القضاء نهائيا على أخطاء الفواتير بنسبة 100%.

-الاعتماد على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة و البرامج الالكترونية في منظومة اصدار الفواتير.

-انخفاض معدل الشكاوى من أخطاء الفواتير.

-البرامج والتطبيقات الاليكترونيه التى تعتمد عليها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لها دور كبير فى إصدار فاتورة معبرة عن استهلاك فعلى للمواطن نتيجة دقة القراءة.

-تقليل نسب الفقد بالشركات نتيجة التنسيق مع شركة شعاع للإبلاغ عن اي مخالفات أو سرقات تيار كهربائى.

-أثبتت نجاح شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء فى تقليل الخسائر المالية بشركات توزيع الكهرباء.