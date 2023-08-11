السياحة: معرض الآثار المؤقت يفتح أبوابه بأكثر من 180 قطعة أثرية
كتب - محمد أبو بكر:
كشفت وزارة السياحة والآثار، عن احتلال معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة"، عناوين الأخبار في مختلف وسائل الإعلام الأسترالية.
وأوضحت الوزارة، أن المعرض المنتظر سيفتح أبوابه في المتحف الأسترالي يوم 18 نوفمبر القادم ويضم أكثر من 180 قطعة أثرية.
ولفتت إلى أن المعرض كان قد سبق وأقيم في مدينة هيوستن بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل إقامته حالياً في باريس حتي سبتمبر 2023.
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