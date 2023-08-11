رئيس هيئة تنشيط السياحة يكشف خطة الدولة لزيادة الطاقة الفندقية

كتب - محمد أبو بكر

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن نسبة الإشغال بالفنادق على مستوي الجمهورية مرتفعة إلى حد كبير بنسب تخطت الـ90% وفي بعض الفنادق 100 %، وهو ما يبرز مجهود الدولة في الإرتقاء بالسياحة المصرية.

أضاف القاضي لـ"مصراوي"، أن الدولة لديها رغبة في زيادة السعة الفندقية خلال الفترة القادمة من خلال خطة واضحة لزيادة أعداد الغرف بتسهيل وتحسين مناخ الإستثمار في الفنادق للقطاع الخاص، والإجتماع بشكل مستمر مع المستثمرين الأجانب في القطاع الفندقي وشركات السياحة ومستثمرين في القطاع الفندقي في أي دولة يتم الذهاب إليها، من خلال توضيح اهتمام الدولة المصرية بالسياحة والتسهيلات التي تقدمها " نفتح شهيتهم للتعرف على فرص الاستثمار الفندقي في مصر وبعدها بنوصله للجهات المعنية للفنادق وجمعيات المستثمرين في البحر الأحمر وسيناء.

وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة أن الدولة لديها خطط للترويج للسياحة وهو ما توضحه للمستثمرين لبدء استثماراتهم في السياحة، لافتاً إلى وجود زيارة هذه السنة ستساهم في زيادة الطاقة الفندقية لعدد كبير، بالإضافة لوجود فرص مميزة في المباني الحكومية التي تركتها الوزارات المختلفة في وسط البلد " دي فرصة رائعة للمستثمرين الأجانب لأن لما بينزلوا فيها السياح بينبسطوا وبيشوفوا وجه آخر للحياة"، وأنه هناك بالفعل خطة للزيادة.​

وآشار القاضي إلى وجود خطة أخري لزيادة الطاقة الفندقية من خلال أفكار أخري مطروحة منها تنظيم الشقق المفروشة وحجزها على غرار السفل إلى الساحل الشمالي وتأجير الشاليهات المختلفة، ويوجد عدد كبير من الوحدات المتاحة التي ستساعد بدورها في زيادة الغرف المتاحة.