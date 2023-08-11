وزيرة الهجرة تعلن أخبار سارة بشأن مبادرة "سيارات المصريين في الخارج"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن مبادرة سيارات المصريين فى الخارج.

وقالت وزيرة الهجرة: عندى أخبار حلوة لاخواتنا المشاركين في مبادرة السيارات وهى:

1- كل من سجل علي التطبيق (ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة ) يستطيع الآن استكمال الإجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع أن يستكمل الإجراءات الخاصة باستنزال السيارة.

2- الخبر السار الآخر، لجميع المستحقين، ستصلكم رسائل شخصية علي الإيميل، لجميع مستحقي فروق الوديعة، تبلغكم بالفرق المستحق لكم، ويتم التنفيذ بداية من يوم الأحد، حيث سيطلب منكم تسجيل طلبكم علي التطبيق تماشيا مع منطوق القانون.